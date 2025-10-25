Basta furti e rapine il Comune potenzia la videosorveglianza

Ieri pomeriggio si è tenuta nel municipio di Riva del Po una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (cposp), presieduta dal Prefetto Massimo Marchesiello, e alla quale hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Sindaco di Riva del Po Daniela Simoni. L’incontro è stato convocato con l’obiettivo prioritario di esaminare e definire i dettagli tecnici ed operativi relativi all’approvazione del progetto per l’implementazione della rete comunale di videosorveglianza. Il progetto, su cui è stata registrata l’unanime condivisione delle Forze dell’Ordine, riveste un’importanza cruciale per il territorio, specialmente alla luce dei gravi episodi di microcriminalità e turbativa dell’ordine pubblico che si sono verificati nello scorso mese di ottobre nella frazione di Serravalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basta furti e rapine, il Comune potenzia la videosorveglianza

Altre letture consigliate

Partire tranquilli è fondamentale: la sola Tessera Europea non basta a coprire tutte le spese impreviste. L’assicurazione di viaggio offre vantaggi importanti, copertura per rientri anticipati, smarrimento bagagli, furti, annullamento del viaggio e molto altro. Con u - facebook.com Vai su Facebook

Basta furti e rapine, il Comune potenzia la videosorveglianza - Ieri pomeriggio si è tenuta nel municipio di Riva del Po una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (cposp), presieduta dal Prefetto Massimo Marchesiello, e alla quale ... Da msn.com

Anziani truffati, vittime di furti e rapine risarciti dal Comune: fondo di oltre 8mila euro. Come funziona - Il Comune, tramite il progetto "Ocio ciò", li risarcisce: Ca' Farsetti ha approvato un impegno di spesa di 8. Lo riporta ilgazzettino.it

Furti e rapine agli anziani nel pescarese, tre misure cautelari - Le indagini su furti e rapine agli anziani a Picciano e a Rosciano hanno portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di tre persone: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per ... Come scrive rainews.it