Basta con la violenza nelle manifestazioni Propal | il Festival del Cinema di Roma non può diventare un campo di battaglia

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha vissuto l’ennesima serata di tensione che nulla ha a che vedere con il diritto democratico di protesta. Durante la Festa del Cinema, un corteo di manifestanti pro-Palestina i cosiddetti “Propal” ha provato ad avvicinarsi all’Auditorium Parco della Musica e all’ambasciata israeliana, sfidando i divieti della Questura e trasformando una manifestazione annunciata come statica in un assalto vero e proprio. Le forze dell’ordine, costrette a intervenire con gli idranti, hanno dovuto contenere una folla decisa a sfondare i cordoni di sicurezza. Ancora una volta, le nostre strade si sono riempite di tensione, spintoni, lanci di oggetti contundenti, insulti e caos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

