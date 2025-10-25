Basta con la violenza nelle manifestazioni Propal | il Festival del Cinema di Roma non può diventare un campo di battaglia
Roma ha vissuto l’ennesima serata di tensione che nulla ha a che vedere con il diritto democratico di protesta. Durante la Festa del Cinema, un corteo di manifestanti pro-Palestina i cosiddetti “Propal” ha provato ad avvicinarsi all’Auditorium Parco della Musica e all’ambasciata israeliana, sfidando i divieti della Questura e trasformando una manifestazione annunciata come statica in un assalto vero e proprio. Le forze dell’ordine, costrette a intervenire con gli idranti, hanno dovuto contenere una folla decisa a sfondare i cordoni di sicurezza. Ancora una volta, le nostre strade si sono riempite di tensione, spintoni, lanci di oggetti contundenti, insulti e caos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
#Cronaca META DICE BASTA: “Com’eri vestita?” — Il convegno che rompe il silenzio sulla violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook
Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR"Basta violenza" Parla l'Arcivescovo di Palermo Lorefice che, insieme al capo della diocesi di Monreale Isacchi, ha fatto un appello alla non violenza. Sabato un incontro allo Zen - X Vai su X
“Assassini” e “Bella Ciao”, poi gli scontri con la polizia: vergogna e violenza ProPal a Roma - Con la pace ormai firmata e il solo Hamas che giustizia i civili, i ProPal italiani continuano a scendere in piazza, senza alcuna valida ra ... Secondo strettoweb.com
ProPal scatenati, alta tensione a Roma. Cerno: ecco chi sta con Hamas - Tensione a Roma tra i manifestanti del corteo ProPal e gli agenti del reparto mobile. Lo riporta iltempo.it
Flotilla, manifestazioni ProPal a Roma - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it