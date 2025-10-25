Basket Serie B femminile Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone in quel di Perugia
Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 19, va a fare visita a Perugia (Antonelli di Assisi e Baldassini di Fossato di Vico gli arbitri). Che il Costone sia una squadra decisamente più ambiziosa rispetto allo scorso anno lo dimostra l’approccio a questa partita: Perugia e una delle grandi favorite per la vittoria finale ma, al momento, sta inseguendo l’Oleificio Fiorentini che è primo a 6 punti (e quindi a punteggio pieno) insieme a Firenze Basketball Academy. "Affrontiamo una squadra di primissimo livello che nelle ultime stagioni ha dominato le classifiche e ha sempre avuto ambizioni di alto spessore, con roster profondi e di grandissima qualità, sia a livello tecnico che fisico", così il coach dell’Oleificio Fiorentini, David Fattorini (nella foto), presentando la partita di Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
