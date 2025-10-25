Basket Serie B femminile Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone in quel di Perugia

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 19, va a fare visita a Perugia (Antonelli di Assisi e Baldassini di Fossato di Vico gli arbitri). Che il Costone sia una squadra decisamente più ambiziosa rispetto allo scorso anno lo dimostra l’approccio a questa partita: Perugia e una delle grandi favorite per la vittoria finale ma, al momento, sta inseguendo l’Oleificio Fiorentini che è primo a 6 punti (e quindi a punteggio pieno) insieme a Firenze Basketball Academy. "Affrontiamo una squadra di primissimo livello che nelle ultime stagioni ha dominato le classifiche e ha sempre avuto ambizioni di alto spessore, con roster profondi e di grandissima qualità, sia a livello tecnico che fisico", così il coach dell’Oleificio Fiorentini, David Fattorini (nella foto), presentando la partita di Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b femminile esame di maturit224 per l8217oleificio fiorentini costone in quel di perugia

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone in quel di Perugia

Approfondisci con queste news

basket serie b femminileBasket - "B» femminile. Green Le Mura a Piombino. E’ uno scontro diretto - Esame insidioso per il team lucchese anche in vista del successivo derby a Prato. Lo riporta sport.quotidiano.net

basket serie b femminileBasket Serie B femminile. Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone in quel di Perugia - Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 19, va a fare visita a Perugia (Antonelli di Assisi ... Secondo sport.quotidiano.net

Basket femminile: terza vittoria in tre partite per la Chemco Puianello - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Nella terza giornata la Chemco Puianello (6 punti) cala il tris e resta in vetta imbattuta dopo aver superato per 66- Segnala reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Femminile