Basket serie B Adamant a Pesaro per ripartire E’ un duello tra neopromosse
"Vogliamo andare a Pesaro a fare risultato, l’attenzione della squadra in settimana è sempre stata alta". L’Adamant torna in viaggio per cancellare il brutto ko interno per mano dell’Andrea Costa, e nella tana del Loreto va alla caccia del quarto successo di fila fuori casa oggi alle 18. "Non ci possiamo lamentare dell’attitudine dei ragazzi – spiega coach Benedetto –, cercheremo di fare una partita diversa rispetto a quella fatta con Imola, che non dimentichiamoci essere comunque una squadra di grande qualità e decisamente più esperta della nostra. Pesaro è una neopromossa come noi, dobbiamo andare lì con l’unico obiettivo di fare risultato: siamo alla vigilia di una settimana impegnativa, con tre incontri ravvicinati, c’è poco tempo per lavorare e un gruppo giovane come il nostro probabilmente avrebbe bisogno di qualche giorno in più in palestra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
