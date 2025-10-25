Basket Serie A | Tortona spettacolo su Trapani Trento solida passa a Varese

Ricchissimo di spettacolo, anche se solo con due partite, il sabato della quarta giornata di Serie A 2025-2026. Da Varese a Tortona il passo è abbastanza breve, ma se da una parte l’Openjobmetis deve lasciar passare Trento nonostante una prova d’orgoglio, dall’altra è notevole il colpo che riafferma buonissime ambizioni della Bertram contro Trapani. OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 74-85 Si comincia con Nkamhoua che realizza la prima tripla del match, e sono proprio lui e Librizzi a mettere il turbo a un’Openjobmetis che vuole davvero spingere. E arriva fino al 15-4 con Alviti e Moore che seguono l’onda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Tortona spettacolo su Trapani, Trento solida passa a Varese

