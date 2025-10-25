Basket Serie A | due anticipi aprono il quarto turno Orari e dove vedere le gare
Bologna, 25 ottobre 2025 – Partirà dall’Itelyum Arena il quarto turno della regular season del campionato di Serie A di basket, griffato Unipolsai. A sfidarsi in quel di Masnago nel primo anticipo di giornata, in programma alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) saranno la Openjobmetis Varese padrona di casa e la Dolomiti Energia Trentino: i biancorossi, dopo la vittoria all’esordio hanno rimediato i ko con Milano e Reggio, mentre Trento (ancora orfana di Battle, ko per un problema muscolare, e Airhienbuwa), che nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto Tortona, in settimana è stata nuovamente sconfitta in Eurocup dai turchi del Telekom Ankara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C IV Giornata d'Andata (19/10/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 73 Basket Legnano 78 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac - facebook.com Vai su Facebook
Basket Serie A: due anticipi aprono il quarto turno. Orari e dove vedere le gare - Cantù ma anche la grande sfida di domani alle ore 16 tra Milano e Venezia ... Segnala msn.com
Serie A2 femminile, girone B - Rhodigium vince a Treviso, Alpo batte Vicenza - Due anticipi nel sabato della terza giornata del girone B di Serie A2. pianetabasket.com scrive
Pronostici LBA giornata 4 - Analisi, quote, guida tv e scommesse sul campionato di pallacanestro italiana di questo weekend. Scrive betitaliaweb.it