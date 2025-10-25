Basket Serie A | due anticipi aprono il quarto turno Orari e dove vedere le gare

Bologna, 25 ottobre 2025 – Partirà dall’Itelyum Arena il quarto turno della regular season del campionato di Serie A di basket, griffato Unipolsai. A sfidarsi in quel di Masnago nel primo anticipo di giornata, in programma alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) saranno la Openjobmetis Varese padrona di casa e la Dolomiti Energia Trentino: i biancorossi, dopo la vittoria all’esordio hanno rimediato i ko con Milano e Reggio, mentre Trento (ancora orfana di Battle, ko per un problema muscolare, e Airhienbuwa), che nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto Tortona, in settimana è stata nuovamente sconfitta in Eurocup dai turchi del Telekom Ankara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

