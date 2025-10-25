basket nella bufera 3 daspo ai tifosi del pistoia

Pistoia, 25 ottobre 2025 – Tre daspo ad altrettanti tifosi del Pistoia Basket 2000 per le tensioni nel palasport in occasione della gara con Rieti. Ne dà notizia la Baraonda Biancorossa: “Becchi, bastonati e diffamati”, denunciano i tifosi. La nota diramata dalla storico gruppo ultras spiega: “Ci teniamo a comunicare per primi, non avendo niente da nascondere, che tre ragazzi del gruppo hanno ricevuto altrettanti provvedimenti di Daspo per i momenti di tensione che sono avvenuti alla fine del primo tempo con gli steward del palazzetto, che hanno avuto atteggiamenti ben al di sopra delle righe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

