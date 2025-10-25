Basket nella bufera 3 Daspo ai tifosi del Pistoia

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 25 ottobre 2025 –  Tre daspo ad altrettanti tifosi del Pistoia Basket 2000 per le tensioni nel palasport in occasione della gara con Rieti. Ne dà notizia la Baraonda Biancorossa: “Becchi, bastonati e diffamati”, denunciano i tifosi. La nota diramata dalla storico gruppo ultras spiega: “Ci teniamo a comunicare per primi, non avendo niente da nascondere, che tre ragazzi del gruppo hanno ricevuto altrettanti provvedimenti di Daspo per i momenti di tensione che sono avvenuti alla fine del primo tempo con gli steward del palazzetto, che hanno avuto atteggiamenti ben al di sopra delle righe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

basket nella bufera 3 daspo ai tifosi del pistoia

© Lanazione.it - Basket nella bufera, 3 Daspo ai tifosi del Pistoia

Contenuti che potrebbero interessarti

basket bufera 3 daspoBasket nella bufera, 3 Daspo ai tifosi del Pistoia - La Baraonda Biancorossa, storico gruppo del tifo pistoiese, spiega: “Non accetteremo in nessun modo qualsiasi illazione che voglia creare una correlazione tra questi fatti e quelli che hanno portato a ... Come scrive lanazione.it

basket bufera 3 daspoAttacco al pullman del Pistoia Basket, Pm ordina test Dna per altri 6 ultrà - Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i Daspo per 9 ultrà della Sebastiani basket Rieti coinvolti nell'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia. Da ansa.it

Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Bufera 3 Daspo