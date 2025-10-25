Basket femminile | tutto facile per Schio nella quarta di Serie A1
Sono in 1500 ad applaudire il debutto in Serie A1 tra le mura amiche del Famila Schio. E la squadra di Victor Lapena non delude, dato che è fin troppo netto il divario tra la squadra Campione d’Italia e il Brixia Basket, sconfitto per 89-39. Il tutto nel giorno in cui debutta, per questa stagione, Kitija Laksa, alla sua prima dopo l’esperienza WNBA con le Phoenix Mercury (che hanno perso la finale). Se match esiste, lo fa più che altro nel primo quarto, quando l’accoppiata Tagliamento (tornata nei giorni scorsi)-Togliani tiene sul 6-6 il Famila e poi la stessa Togliani, con 3’26” da giocare, dalla lunetta trova il 10-11. 🔗 Leggi su Oasport.it
