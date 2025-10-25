Basket - B femminile Green Le Mura a Piombino E’ uno scontro diretto
Gara importante per Green Le Mura Spring che, stasera, alle 20, sarà di scena sul parquet di Piombino, dove affronterà al "Palatenda", per la quarta giornata di regular season, Golfo Basket. Entrambi i roster in classifica si trovano appaiati a 4 punti, con le padrone di casa che vantano il successo contro Pontedera e Civitanova, mentre nell’ultimo match, sono uscite sconfitte dal confronto contro Costone Siena. Il ruolino di marcia di Le Mura Spring, dopo la sconfitta alla prima giornata contro Academy Firenze – che ha riscattato la vittoria biancorossa nella finale di Coppa Toscana di una settimana prima –, è proseguito con i successi contro Lerici e Civitanova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
