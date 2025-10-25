Basket Andrea Bargnani nuovo Executive Advisor della Lega Serie A
Basket Andrea Bargnani entra ufficialmente nei vertici della Lega Basket Serie A. L'ex stella dell'NBA e della Nazionale è stato nominato Executive Advisor della LBA, incarico annunciato dal presidente Maurizio Gherardini durante la sua prima Assemblea alla guida della Lega.
