Basket Andrea Bargnani nuovo Executive Advisor della Lega Serie A

Sportface.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex centro NBA e della Nazionale amplia il suo rapporto con la LBA dopo l’esperienza da Ambassador della Supercoppa: «Porterò al movimento la mia esperienza internazionale e imprenditoriale». Basket Andrea Bargnani entra ufficialmente nei vertici della Lega Basket Serie A. L’ex stella dell’NBA e della Nazionale è stato nominato Executive Advisor della LBA, incarico annunciato dal presidente Maurizio Gherardini durante la sua prima Assemblea alla guida della Lega. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

