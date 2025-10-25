Quinta giornata per una serie A1 femminile che è cominciata da nemmeno tre settimane, una partita ogni quattro giorni per le formazioni della massima categoria. Stasera affronta la seconda trasferta consecutiva la Bartoccini Mc Restauri Perugia che va a sfidare una delle squadre più in forma del momento. Le magliette nere giocheranno alle 19.30 in diretta su Dazn e in streaming su volleyballworld.tv piattaforme che detengono i diritti del campionato italiano. A contrastare le umbre sotto rete sarà la Honda Cuneo che ha registrato uno stupefacente avvio ottenendo tre vittorie e subendo una sola sconfitta, contro la corazzata Conegliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bartoccini torna in campo. A Cuneo per il riscatto