Bartoccini torna in campo A Cuneo per il riscatto
Quinta giornata per una serie A1 femminile che è cominciata da nemmeno tre settimane, una partita ogni quattro giorni per le formazioni della massima categoria. Stasera affronta la seconda trasferta consecutiva la Bartoccini Mc Restauri Perugia che va a sfidare una delle squadre più in forma del momento. Le magliette nere giocheranno alle 19.30 in diretta su Dazn e in streaming su volleyballworld.tv piattaforme che detengono i diritti del campionato italiano. A contrastare le umbre sotto rete sarà la Honda Cuneo che ha registrato uno stupefacente avvio ottenendo tre vittorie e subendo una sola sconfitta, contro la corazzata Conegliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La Serie A1 Tigotà torna al Fontescodella! Domenica 19 ottobre alle 18:00 la CBF Balducci HR Macerata affronta la Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile per la quarta giornata di andata Un’altra grande sfida davanti al nostro pubblico, co - facebook.com Vai su Facebook
Bartoccini torna in campo. A Cuneo per il riscatto - Quinta giornata per una serie A1 femminile che è cominciata da nemmeno tre settimane, una partita ogni quattro giorni per le formazioni della massima categoria. Segnala msn.com
Volley serie A1 femminile, in diretta su Rai Sport. Black Angels in missione a Macerata. Gara delicata per la Bartoccini MC Restauri - La Bartoccini MC Restauri Perugia torna in campo oggi alle ore 18 per la quarta giornata di regular season. Segnala sport.quotidiano.net
Bartoccini in campo contro Scandicci - A cinque giorni dall’esordio la Bartoccini Mc Restauri Perugia gioca la seconda giornata in serie A1 femminile. Riporta lanazione.it