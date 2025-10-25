barriere stradali da aggiornare per i veicoli di oggi

Le barriere stradali di sicurezza oggi in esercizio sulle nostre strade sono state progettate negli anni ’90, quando le auto pesavano in media circa 1.200 chili. Oggi Suv e veicoli elettrici superano spesso i 1.800 chili, ma il quadro normativo resta fermo all’ultima revisione delle norme sulle barriere che risale al Decreto Ministeriale 223 del 1992. In caso di urto con SUV o auto elettriche, dunque, la capacità di contenimento delle barriere può risultare gravemente compromessa. A fine 2024, Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha emesso una circolare diretta a Anas, Regioni, Province e Comuni per avviare il censimento delle barriere stradali e definire le priorità di intervento, in linea con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che fissano scadenze fino al 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

