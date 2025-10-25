Baroni alza la guardia | Col Genoa non si può sbagliare Israel verso il no pronto Paleari

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'impresa con il Napoli, l'allenatore granata carica i suoi: “Dobbiamo centrare una prestazione completa, fisica e mentale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

baroni alza la guardia col genoa non si pu242 sbagliare israel verso il no pronto paleari

© Gazzetta.it - Baroni alza la guardia: "Col Genoa non si può sbagliare". Israel verso il no, pronto Paleari

Scopri altri approfondimenti

baroni alza guardia genoaBaroni alza la guardia: "Col Genoa non si può sbagliare". Israel verso il no, pronto Paleari - Dopo l'impresa con il Napoli, l'allenatore granata carica i suoi: “Dobbiamo centrare una prestazione completa, fisica e mentale” ... Lo riporta msn.com

Coppa Italia, Genoa e Torino avanzano: i granata agli ottavi sfideranno la Roma - La squadra di Baroni parte con il piede giusto, e sfiora immediatamente il vantaggio con un colpo di testa di Casadei. Riporta corrieredellosport.it

Il Genoa si rialza e inguaia il Verona. Dragusin gol, è 1-0 a Marassi. Baroni rischia - Con un gol di Dragusin allo scadere del primo tempo, il Genoa batte il Verona 1- calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Baroni Alza Guardia Genoa