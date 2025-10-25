Scrive Dario Damiani: Gravissimo quanto accaduto stasera a Barletta in via da Vinci dove, nei pressi della sede del Comitato di zona 167, è stato ferito a colpi di pistola il suo presidente, Giuseppe Di Bari, noto in città per il suo impegno nel sociale e per le iniziative a favore della sicurezza. Inaccettabile che si arrivi a sparare tra la gente e le attività commerciali ancora aperte, in un quartiere popolato di famiglie. Le forze dell’ordine sapranno sicuramente assicurare alla giustizia il responsabile. A Giuseppe Di Bari tutta la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. L'articolo Barletta: ferito a colpi di pistola il presidente del comitato di zona 167 In serata proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Barletta: ferito a colpi di pistola il presidente del comitato di zona 167 In serata