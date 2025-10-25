Barga | uomo esce di casa e scompare nel nulla Appello della famiglia

Firenzepost.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso da ieri sera, 24 ottobre 2025, intorno alle 20:30, le ricerche di Fabrizio Gonnella, 57 anni, che non ha fatto ritorno a casa a Serra, frazione di Barga L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

barga uomo esce di casa e scompare nel nulla appello della famiglia

© Firenzepost.it - Barga: uomo esce di casa e scompare nel nulla. Appello della famiglia

Altre letture consigliate

barga uomo esce casaBarga, esce di casa e scompare nel nulla: ricerche in corso - Sono in corso a Barga le ricerche di un uomo scomparso da venerdì mattina dopo essere uscito di casa. Scrive noitv.it

barga uomo esce casaUna persona scomparsa. Partite le ricerche a Barga - Sono partite questa mattina a Barga le ricerche di Fabrizio Gonnella, residente a Barga nella zona di Gragno. Secondo giornaledibarga.it

barga uomo esce casaNon torna a casa dalla mattina, ricerche a Barga - Dalla serata quindi, è stato attivato il dispositivo di ricerca per un uomo di Barga, che stamattina è uscito di ... Riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Barga Uomo Esce Casa