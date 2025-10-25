Barga | uomo esce di casa e scompare nel nulla Appello della famiglia
Sono in corso da ieri sera, 24 ottobre 2025, intorno alle 20:30, le ricerche di Fabrizio Gonnella, 57 anni, che non ha fatto ritorno a casa a Serra, frazione di Barga L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
