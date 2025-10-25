Barga | trovato morto in un torrente l’uomo scomparso da ieri
E' stato ritrovato, purtroppo senza vita, Fabrizio Gonnella, l'uomo 57 anni, scomparso a Barga da ieri, venerdì 24 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Trovato morto in un torrente l’uomo disperso a Barga - Tragico epiloco per le ricerche partite nell'arco della serata di ieri. Lo riporta luccaindiretta.it