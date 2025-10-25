Barga trovato morto in un torrente l’uomo disperso

Barga, 25 ottobre 2025 – Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso a Barga. Intorno alle 14 di oggi, sabato 25 ottobre, il 57enne è stato rinvenuto senza vita in un torrente, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione nella località Serra. L’uomo risultava disperso da ieri sera, quando, verso le 20:30, non aveva fatto rientro a casa. Subito erano scattate le operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, con l’impiego di squadre logistiche, unità cinofile e droni per setacciare la zona. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, impegnati nel coordinamento delle operazioni e nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

