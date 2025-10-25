Barga trovato morto in un torrente l’uomo disperso

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barga, 25 ottobre 2025 – Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso a Barga. Intorno alle 14 di oggi, sabato 25 ottobre, il 57enne è stato rinvenuto senza vita in un torrente, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione nella località Serra.  L’uomo risultava disperso da ieri sera, quando, verso le 20:30, non aveva fatto rientro a casa. Subito erano scattate le operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, con l’impiego di squadre logistiche, unità cinofile e droni per setacciare la zona. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, impegnati nel coordinamento delle operazioni e nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

barga trovato morto in un torrente l8217uomo disperso

© Lanazione.it - Barga, trovato morto in un torrente l’uomo disperso

Scopri altri approfondimenti

barga trovato morto torrenteTrovato morto in un torrente l’uomo disperso a Barga - Tragico epiloco per le ricerche partite nell'arco della serata di ieri. Scrive luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Barga Trovato Morto Torrente