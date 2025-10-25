Barella Inter pronto il duello decisivo con De Bruyne | c’è questo precedente

Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. La grande sfida tra Napoli e Inter di questa sera si deciderà molto probabilmente in mezzo al campo secondo La Gazzetta dello Sport, dove si incroceranno due dei giocatori più influenti in Serie A: Kevin De Bruyne da una parte e Nicolò Barella dall’altra. Due stili di gioco distinti, ma altrettanto efficaci, che rappresentano il cuore pulsante delle rispettive squadre. Da una parte l’estro e la classe del belga, dall’altra il dinamismo e l’intensità dell’italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

