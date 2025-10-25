Barcellona e Real danno vita alla rivalità più equilibrata dell’intera storia del calcio As
La partita tra Barcellona e Real Madrid, come racconta Diario As, è un evento mediatico globale che non ha bisogno di premesse o presentazioni. Interessante però il discorso dell’equilibrio: statisticamente, non esiste altra rivalità nella storia del calcio che sia così alla pari dopo così tanti scontri. Domani infatti – incluse le amichevoli di pre-campionato – si tratterà del trecentesimo scontro tra le due formazioni. Nessuna ha una clamorosa supremazia numerica sull’altra, anzi, con una vittoria del Barça sarebbero equiparate le vittorie (105 a 105) nelle 300 partite. Sarà forse il Clasico più equilibrato della storia tra Barcellona e Real (As). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
