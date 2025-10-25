' Banda della marmotta' in azione a Stornara | salta in aria il bancomat della filiale Intesa San Paolo
‘Banda della marmotta’ in azione, a Stornara, dove è stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale ‘Intesa San Paolo’ di via Vittorio Emanuele. Il fatto è successo intorno alle 6 di oggi, 25 ottobre 2025. Chi ha agito ha utilizzato la classica ‘marmotta esplosiva’ posizionata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
