' Banda della marmotta' in azione a Stornara | salta in aria il bancomat della filiale Intesa San Paolo

Foggiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Banda della marmotta’ in azione, a Stornara, dove è stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filialeIntesa San Paolo’ di via Vittorio Emanuele. Il fatto è successo intorno alle 6 di oggi, 25 ottobre 2025. Chi ha agito ha utilizzato la classica ‘marmotta esplosiva’ posizionata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

