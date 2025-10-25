Bancomat esplosi nella notte a San Godenzo e Barberino Mugello | i ladri scappano senza portare via i soldi

Fanno saltare due bancomat, a San Godenzo e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, senza riuscire a portare via il denaro. Il primo colpo è stato tentato la notte scorsa, intorno alle 4:30, ai danni di uno sportello automatico del Monte Paschi Siena a San Godenzo: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontassieve L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bancomat esplosi nella notte a San Godenzo e Barberino Mugello: i ladri scappano senza portare via i soldi

