Banche Patuelli | hanno pagato da sole la crisi

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA, 25 OTT – “Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche”. Lo afferma il presidente dell’Abi Antonio Patuelli all’evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

