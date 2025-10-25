Banche Patuelli | hanno pagato da sole la crisi

ROMA, 25 OTT – “Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche”. Lo afferma il presidente dell’Abi Antonio Patuelli all’evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Banche, Patuelli: “hanno pagato da sole la crisi”

