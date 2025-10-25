Banche paradigma di sistema
Le banche costituiscono un bel paradigma per comprendere in che razza di economia viviamo. Il dibattito attorno alla presunta tassazione extra dei profitti (e non degli extraprofitti, concetto piuttosto inafferrabile) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Matteo Salvini. . In collegamento con Napoli per il Forum dell’Economia del Nuovo Mondo - “Cambio di Paradigma”, organizzato dal quotidiano Il Mattino. State con noi! - facebook.com Vai su Facebook
La Ue approva l’opas di CF+ su Banca Sistema. In vista un nuovo polo delle banche specializzate italiane - La Commissione europea autorizza l’acquisizione da 144,8 milioni, che creerà un polo bancario specializzato con soci storici in Kruso Kapital ... Si legge su milanofinanza.it
Banche, Antitrust: In Italia mercato pienamente concorrenziale. Nessun cartello o posizione dominante. Servono istituti più grandi - Il presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, davanti alla commissione Banche rassicura sul mercato del credito italiano in un momento di grande riorganizzazione. Riporta milanofinanza.it
***Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa totalitaria a 1,80 euro, delisting - Banca CF+ promuove un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalita' delle azioni ... Lo riporta ilsole24ore.com