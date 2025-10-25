banche contro la manovra del governo patuelli critica la tassa sugli utili

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli ha commentato il contributo che il Governo ha chiesto a banche e assicurazioni per la Manovra. Patuelli ha ricordato che gli istituti di credito si muovono già con molte iniziative sociali, specialmente in caso di emergenze. Ha inoltre sottolineato che la tassazione sui ricavi lordi delle banche è già molto alta, più del 50%. Ha poi sottolineato che lo spread basso non ha particolari effetti sulle banche e ha evidenziato il ruolo del deterioramento dei titoli tedeschi nell’abbassare la metrica. Patuelli sulla Manovra. Il presidente dell’Abi ha parlato a Tuttosoldi, evento organizzato dal quotidiano La Stampa, e ha risposto indirettamente alle affermazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha spesso indicato le banche come fonte da cui attingere per aumentare la disponibilità economica di Governo per la Manovra finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

