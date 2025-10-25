Banche contro la Manovra del Governo Patuelli critica la tassa sugli utili
Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli ha commentato il contributo che il Governo ha chiesto a banche e assicurazioni per la Manovra. Patuelli ha ricordato che gli istituti di credito si muovono già con molte iniziative sociali, specialmente in caso di emergenze. Ha inoltre sottolineato che la tassazione sui ricavi lordi delle banche è già molto alta, più del 50%. Ha poi sottolineato che lo spread basso non ha particolari effetti sulle banche e ha evidenziato il ruolo del deterioramento dei titoli tedeschi nell’abbassare la metrica. Patuelli sulla Manovra. Il presidente dell’Abi ha parlato a Tuttosoldi, evento organizzato dal quotidiano La Stampa, e ha risposto indirettamente alle affermazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha spesso indicato le banche come fonte da cui attingere per aumentare la disponibilità economica di Governo per la Manovra finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Tregua armata sulla manovra: liti in stand-by ma FI non molla su banche e dividendi La maggioranza ritrova la calma sui toni dopo le tensioni. Tajani loda Giorgetti ma avverte: conti salvi, ma servono modifiche. Nodi irrisolti: banche e tagli #Manovra #PoliticaIt - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, sconto alle banche: 10 miliardi per metà in prestito. Dagli affitti brevi 100 milioni. Di Marco Palombi - X Vai su X
Banche contro la Manovra del Governo, Patuelli critica la tassa sugli utili - Il presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli ha parlato del contributo chiesto dal Governo alle banche per la Manovra, assicurando che non ricadrà sui clienti ... Scrive quifinanza.it
Manovra, i provvedimenti contro le banche: quali sono e perché fanno discutere - Il governo punta a incassare 11 miliardi con un contributo volontario sugli utili 2023. Secondo tg.la7.it
Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega-Forza Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega- Da tg24.sky.it