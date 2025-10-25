Bambino di 10 anni precipita dal terzo piano a Trapani | trasportato in elisoccorso a Palermo è grave

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di angoscia per i familiari di un bambino di dieci anni che nella serata del 24 ottobre è caduto balcone della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo a Trapani. Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Palermo.Il piccolo era nella sua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

