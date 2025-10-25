Bambino cade dal balcone a Trapani | morto dopo il ricovero

È morto il bambino di dieci anni ricoverato all’ospedale dei bambini di Palermo dopo essere caduto ieri sera dal terzo piano di un palazzo a Trapani. Il bambino era caduto ieri sera ed era in condizioni disperate. I medici dell’ospedale hanno fatto l’impossibile per salvarlo, ma il piccolo non ce l’ha fatta. La morte è stata dichiarata pochi minuti fa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

