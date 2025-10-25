Bambino cade dal balcone a Trapani | morto dopo il ricovero
È morto il bambino di dieci anni ricoverato all’ospedale dei bambini di Palermo dopo essere caduto ieri sera dal terzo piano di un palazzo a Trapani. Il bambino era caduto ieri sera ed era in condizioni disperate. I medici dell’ospedale hanno fatto l’impossibile per salvarlo, ma il piccolo non ce l’ha fatta. La morte è stata dichiarata pochi minuti fa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Cade da finestra mentre saluta la sorella: bambino di 11 anni è grave - facebook.com Vai su Facebook
Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra per salutare la sorella: è grave - X Vai su X
Trapani, bambino di 10 anni cade dal balcone e muore: precipitato dal quinto piano, si indaga sulle cause - Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, ... Scrive ilmattino.it
Trapani, bambino di 10 anni cade dal balcone: condizioni critiche dopo l’impatto - Bambino cade dal balcone a Trapani, ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Si legge su notizie.it
Alessandro morto a 10 anni: era caduto dal balcone di casa - Alessandro, un bambino di 10 anni, è precipitato dal balcone di casa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. leggo.it scrive