Ballarò nasconde cocaina in casa | arrestato un pusher di 16 anni

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 16enne è stato arrestato in flagranza in centro dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo nell'abitazione del giovane, nel quartiere Ballarò, gli agenti con l'ausilio di un'unità cinofila hanno trovato e sequestrato due involucri contenenti complessivamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ballarò, nasconde cocaina in casa: arrestato un pusher di 16 anni - Un 16enne è stato arrestato in flagranza in centro dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Come scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Ballar242 Nasconde Cocaina Casa