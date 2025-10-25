Ballarò nasconde cocaina in casa | arrestato un pusher di 16 anni
Un 16enne è stato arrestato in flagranza in centro dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo nell'abitazione del giovane, nel quartiere Ballarò, gli agenti con l'ausilio di un'unità cinofila hanno trovato e sequestrato due involucri contenenti complessivamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ballarò, nasconde cocaina in casa: arrestato un pusher di 16 anni - Un 16enne è stato arrestato in flagranza in centro dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Come scrive mondopalermo.it