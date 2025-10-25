Ballando Magnini in lacrime per Rosolino | Combatte una battaglia silenziosa
(Adnkronos) – Filippo Magnini in lacrime a Ballando con le stelle. Dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle di stasera, sabato 25 sabato, l'ex nuotatore si è lasciato andare alla commozione pensando a Massimiliano Rosolino, quest’anno al fianco di Milly Carlucci nel ruolo di 'inviato' nella sala delle stelle, al posto di Paolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
A "Ballando con le stelle" Filippo Magnini si esibisce e viene accusato di essere "troppo rigido" nei riguardi della ballerina. Qualcuno avanza l'ipotesi che la "colpa" sia di Giorgia Palmas che frenerebbe l'ex nuotatore. Ma Magnini non ci sta e risponde per le ri - facebook.com Vai su Facebook
"#ballando" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Filippo Magnini in lacrime per Rosolino a Ballando: “Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa” - Filippo Magnini non trattiene la commozione a Ballando con le Stelle e, dopo la sua esibizione, dedica un pensiero a Massimiliano Rosolino, che quest'anno ... Come scrive fanpage.it
Ballando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore si lasci andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ha nulla a che fare con ... Scrive msn.com
Ballando con le Stelle, Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: “Voglio stargli vicino” - Ballando con le Stelle, Filippo Magnini improvvisamente in lacrime per Massimiliano Rosolino: “Voglio stargli vicino”. mondotv24.it scrive