Ballando con le stelle una sfida che non stanca mai Il dietro le quinte

Qualcuno dice, “ma dopo vent’anni la Rai trasmette ancora Ballando con le stelle?” Confesso che qualche volta mi sono posto anch’io questa domanda ma, dopo aver assistito ad una puntata dal vivo, mi sono dovuto ricredere. Lo show funziona e la “gara”, con l’adrenalina di esibirsi davanti a un pubblico attento, e a milioni di persone collegate in tv, fa il resto. Il tutto orchestrato alla perfezione da una Milly Carlucci che, anche se passano gli anni (per tutti) continua ad essere una vera e propria macchina da guerra che non perde un colpo. Nel dietro le quinte colpisce l’organizzazione perfetta dello show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ballando con le stelle, una sfida che non stanca mai. Il dietro le quinte

