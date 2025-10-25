BALLANDO CON LE STELLE | TENSIONE PER LA PRIMA ELIMINAZIONE MARIA ESPOSITO INCANTA

Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1 alle 21.30, torna sabato 25 ottobre per un'altra serata all'insegna della sfida e della competizione. Lo straordinario cast composto da Vip continua a regalare travolgenti esibizioni dal vivo e ad appassionare il pubblico con i racconti personali e storie di vita vissuta. MARIA ESPOSITO A BALLANDO Ballerina per una notte della quinta puntata sarà Maria Esposito. L'attrice, dopo il grande successo di "Mare Fuori", promuoverà il film che è presentato al Festival del Cinema di Roma "io sono Rosa Ricci" lo spin off di Mare fuori.

