ballando con le stelle su rai 1 maria esposito ballerina per una notte coppie in gara e prima eliminazione

Stasera, sabato 25 ottobre, quinto appuntamento con Ballando con le stelle, che vedrà scendere in pista Maria Esposito come ballerina per una notte. Una coppia in gara rischia di lasciare il dance show di Milly Carlucci Torna questa sera, sabato 25 ottobre 2025, l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo storico dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata subito dopo Affari Tuoi. Come da tradizione, nella Sala delle Stelle ci sarà Massimiliano Rosolino, pronto a raccontare emozioni e retroscena dei protagonisti in gara. A giudicare le performance dei concorrenti, l'ormai collaudato bancone della giuria composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

