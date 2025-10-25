Ballando con le stelle su Rai 1 Maria Esposito ballerina per una notte coppie in gara e prima eliminazione
Stasera, sabato 25 ottobre, quinto appuntamento con Ballando con le stelle, che vedrà scendere in pista Maria Esposito come ballerina per una notte. Una coppia in gara rischia di lasciare il dance show di Milly Carlucci Torna questa sera, sabato 25 ottobre 2025, l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo storico dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata subito dopo Affari Tuoi. Come da tradizione, nella Sala delle Stelle ci sarà Massimiliano Rosolino, pronto a raccontare emozioni e retroscena dei protagonisti in gara. A giudicare le performance dei concorrenti, l'ormai collaudato bancone della giuria composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Nell'ultima puntata le coppie di Ballando con le stelle ci hanno tenuti col fiato sospeso… Cosa ci riserveranno questo sabato Scopritelo sabato, in diretta su Rai1, non mancate! - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Su Rai 1 a “Ballando con le stelle,” una coppia a rischio eliminazione - Stasera su Rai 1 a "Ballando con le stelle," una coppia a rischio eliminazione. corrierenazionale.it scrive
Ballando con le stelle su Rai 1, Maria Esposito ballerina per una notte, coppie in gara e prima eliminazione - Una coppia in gara rischia di lasciare il dance show di Milly Carlucci Torna questa sera, sabato 25 ottobre 2025, l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo storico dance show di Rai 1 condotto da ... Scrive movieplayer.it
Ballando con le stelle 2025, stasera Maria Esposito è la ballerina per una notte - Ecco cosa cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 25 ottobre 2025. Da msn.com