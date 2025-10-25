Ballando con le stelle stasera la quinta puntata | attesa Maria Esposito
Questa sera è attesa una nuova puntata di Ballando con le stelle dove Maria Esposito interverrà come ballerina per una notte. Inoltre una coppia dovrà lasciare il gioco: chi verrà eliminato?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nell'ultima puntata le coppie di Ballando con le stelle ci hanno tenuti col fiato sospeso… Cosa ci riserveranno questo sabato Scopritelo sabato, in diretta su Rai1, non mancate! - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 25 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni - 25 va in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025: chi sarà eliminato? Riporta superguidatv.it
Su Rai 1 a “Ballando con le stelle,” una coppia a rischio eliminazione - Stasera su Rai 1 a "Ballando con le stelle," una coppia a rischio eliminazione. Secondo corrierenazionale.it
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera - Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tutte le anticipazioni, le coppie in gara e la classifica con gli eliminati. Secondo libero.it