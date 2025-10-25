Ballando con le stelle stasera 25 ottobre | Maria Esposito ballerina per una notte

(Adnkronos) – Torna Ballando con le stelle e arriva la prima eliminazione oggi? Il dance show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 alle 21.30 stasera, sabato 25 ottobre, per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione, con il consueto confronto tra concorrenti e giuria sulla scia delle scintille viste finora: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Ballo con disciplina, ironia e un po' di fucsia... In tv con il sorriso e la leggerezza che l’hanno sempre contraddistinta, ma con una nuova sfida. A Ballando con le stelle la Signora Emma Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) porta in pista una visione personale dell - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le stelle, stasera 25 ottobre: Maria Esposito ballerina per una notte - Il dance show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 alle 21. Come scrive adnkronos.com

Ballando con le Stelle 25 ottobre: anticipazioni quinta puntata - Scopri tutte le anticipazioni della quinta puntata di Ballando con le Stelle del 25 ottobre 2025: Maria Esposito ballerina per una notte e le sfide in pista. Lo riporta lifestyleblog.it

Le pagelle della quarta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: ha vinto Barbara D’Urso «che non fa la D’Urso» - Il tesoretto della puntata, 50 punti in totale, ha acceso ulteriormente la sfida: 25 punti sono andati ad Andrea Delogu dal principe del tesoretto Alberto Matano, e altri 25 punti a Barbara D’Urso ... Riporta iodonna.it