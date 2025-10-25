Ballando con le Stelle le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre
Oggi, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nell'ultima puntata le coppie di Ballando con le stelle ci hanno tenuti col fiato sospeso… Cosa ci riserveranno questo sabato Scopritelo sabato, in diretta su Rai1, non mancate! - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... Da tpi.it
Ballando con le Stelle 25 ottobre: anticipazioni quinta puntata - Scopri tutte le anticipazioni della quinta puntata di Ballando con le Stelle del 25 ottobre 2025: Maria Esposito ballerina per una notte e le sfide in pista. Scrive lifestyleblog.it
Anticipazioni Ballando con le stelle del 25 ottobre, Maria Esposito ballerina per una notte - Milly Carlucci conduce la nuova puntata di “Ballando con le stelle” e schiera Maria Esposito in pista. Secondo dilei.it