Ballando con le stelle è scoppiato l’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Sembra siano inseparabili…

Donnapop.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra una prova e l’altra di Ballando con le Stelle sembra sia nata una nuova coppia: Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti. Sguardi, gesti affettuosi e tanta sintonia hanno acceso i sospetti dei fan e dei colleghi. E lei, intanto, ammette: «Di lui mi fido, ma sto attenta». Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Andrea Delogu racconta l’addio al fidanzato Luigi Bruno, poi confessa cos’è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle Il sabato sera di Ballando con le Stelle non smette mai di sorprendere. Oltre alla competizione e ai voti della giuria, ogni anno lo show condotto da Milly Carlucci si trasforma in un piccolo romanzo sentimentale fatto di amicizie, rivalità e passioni inaspettate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ballando con le stelle 232 scoppiato l8217amore tra andrea delogu e nikita perotti sembra siano inseparabili8230

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, è scoppiato l’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Sembra siano inseparabili…

News recenti che potrebbero piacerti

Perché Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre - Quella di sabato 11 ottobre &#232; la terza puntata: se la prima è iniziata come di consueto alle 20. Segnala dilei.it

«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole sono uscite malissimo» - Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata &#232; stata la giuria del programma. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 232 Scoppiato