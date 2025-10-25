Ballando con le stelle è scoppiato l’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Sembra siano inseparabili…
Tra una prova e l’altra di Ballando con le Stelle sembra sia nata una nuova coppia: Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti. Sguardi, gesti affettuosi e tanta sintonia hanno acceso i sospetti dei fan e dei colleghi. E lei, intanto, ammette: «Di lui mi fido, ma sto attenta». Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Andrea Delogu racconta l’addio al fidanzato Luigi Bruno, poi confessa cos’è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle Il sabato sera di Ballando con le Stelle non smette mai di sorprendere. Oltre alla competizione e ai voti della giuria, ogni anno lo show condotto da Milly Carlucci si trasforma in un piccolo romanzo sentimentale fatto di amicizie, rivalità e passioni inaspettate. 🔗 Leggi su Donnapop.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ballo con disciplina, ironia e un po' di fucsia... In tv con il sorriso e la leggerezza che l’hanno sempre contraddistinta, ma con una nuova sfida. A Ballando con le stelle la Signora Emma Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) porta in pista una visione personale dell - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Perché Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre - Quella di sabato 11 ottobre è la terza puntata: se la prima è iniziata come di consueto alle 20. Segnala dilei.it
«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole sono uscite malissimo» - Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Segnala corriere.it