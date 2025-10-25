Tra una prova e l’altra di Ballando con le Stelle sembra sia nata una nuova coppia: Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti. Sguardi, gesti affettuosi e tanta sintonia hanno acceso i sospetti dei fan e dei colleghi. E lei, intanto, ammette: «Di lui mi fido, ma sto attenta». Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Andrea Delogu racconta l’addio al fidanzato Luigi Bruno, poi confessa cos’è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle Il sabato sera di Ballando con le Stelle non smette mai di sorprendere. Oltre alla competizione e ai voti della giuria, ogni anno lo show condotto da Milly Carlucci si trasforma in un piccolo romanzo sentimentale fatto di amicizie, rivalità e passioni inaspettate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, è scoppiato l’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Sembra siano inseparabili…