Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata Selvaggia stronca Marcella | Bella ma non balla Inguardabile
Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo con la quinta puntata. L’attesa è tutta per la prima eliminazione di quest’anno: sarà, finalmente, la serata giusta? A seguire, il resoconto dettagliato del quinto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La gara. Aprono le danze Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in un samba. Per la Smith “molto divertente” ma – vale per tutti – alla quinta le sue pretese aumentano e i voti si abbassano. Canino non è entusiasta e chiede alla coppia “più verità”. Zazzaroni evidenzia “movimenti poco fluidi . Non mi è piaciuto”. La Lucarelli è drastica: “Era soggettivamente brutto”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
