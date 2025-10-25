Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata | scontro Lucarelli-D’Urso

Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo con la quinta puntata. L’attesa è tutta per la prima eliminazione di quest’anno: sarà, finalmente, la serata giusta? A seguire, il resoconto dettagliato del quinto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La gara. Aprono le danze Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in un samba. Per la Smith “molto divertente” ma – vale per tutti – alla quinta le sue pretese aumentano e i voti si abbassano. Canino non è entusiasta e chiede alla coppia “più verità”. Zazzaroni evidenzia “movimenti poco fluidi . Non mi è piaciuto”. La Lucarelli è drastica: “Era soggettivamente brutto”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, quinta puntata: scontro Lucarelli-D’Urso

Approfondisci con queste news

Filippo Magnini non trattiene la commozione a Ballando con le Stelle e, dopo la sua esibizione, dedica un pensiero a Massimiliano Rosolino - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre - In questa puntata è diventato sempre più chiaro un aspetto: il ballo sta iniziando a passare in secondo piano, ad emergere in questa fase dello show sono soprattutto le storie personali e passate dei ... Scrive quotidiano.net

Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... Lo riporta tpi.it

BALLANDO CON LE STELLE 2025, 5a PUNTATA 25 OTTOBRE/ Diretta, eliminato: Magnini vola! E Maria Esposito… - Ballando con le stelle 2025: diretta ed eliminato della quinta puntata, ospite e ballerina per una notte l'attrice Maria Esposito ... Secondo ilsussidiario.net