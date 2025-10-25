Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata | scontro Lucarelli-D’Urso

Davidemaggio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo con la quinta puntata. L’attesa è tutta per la prima eliminazione di quest’anno: sarà, finalmente, la serata giusta? A seguire, il resoconto dettagliato del quinto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La gara. Aprono le danze Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in un samba. Per la Smith “molto divertente” ma – vale per tutti – alla quinta le sue pretese aumentano e i voti si abbassano. Canino non è entusiasta e chiede alla coppia “più verità”. Zazzaroni evidenzia “movimenti poco fluidi . Non mi è piaciuto”. La Lucarelli è drastica: “Era soggettivamente brutto”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ballando con le stelle 2025 quinta puntata scontro lucarelli d8217urso

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, quinta puntata: scontro Lucarelli-D’Urso

Approfondisci con queste news

ballando stelle 2025 quintaMarcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre - In questa puntata è diventato sempre più chiaro un aspetto: il ballo sta iniziando a passare in secondo piano, ad emergere in questa fase dello show sono soprattutto le storie personali e passate dei ... Scrive quotidiano.net

ballando stelle 2025 quintaBallando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... Lo riporta tpi.it

ballando stelle 2025 quintaBALLANDO CON LE STELLE 2025, 5a PUNTATA 25 OTTOBRE/ Diretta, eliminato: Magnini vola! E Maria Esposito… - Ballando con le stelle 2025: diretta ed eliminato della quinta puntata, ospite e ballerina per una notte l'attrice Maria Esposito ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Quinta