Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata | scontro Lucarelli-D’Urso Coriandoli e Convertini a rischio eliminazione

Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo con la quinta puntata. L’attesa è tutta per la prima eliminazione di quest’anno, che è rinviata a sabato prossimo. Un mezzo verdetto però c’è: ad uscire sarà uno tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. A tenere banco è però lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Per il resto della gara, Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Andrea Delogu svettano in pista, mentre Martina Colombari vola in classifica tecnica grazie al tesoretto. A seguire, il resoconto dettagliato del quinto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

