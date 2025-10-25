Ballando con le Stelle 2025 quinta puntata | Fialdini Magnini e Delogu i migliori

Davidemaggio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo con la quinta puntata. L’attesa è tutta per la prima eliminazione di quest’anno: sarà, finalmente, la serata giusta? A seguire, il resoconto dettagliato del quinto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La gara. Aprono le danze Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in un samba. Per la Smith “molto divertente” ma – vale per tutti – alla quinta le sue pretese aumentano e i voti si abbassano. Canino non è entusiasta e chiede alla coppia “più verità”. Zazzaroni evidenzia “movimenti poco fluidi . Non mi è piaciuto”. La Lucarelli è drastica: “Era soggettivamente brutto”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ballando con le stelle 2025 quinta puntata fialdini magnini e delogu i migliori

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, quinta puntata: Fialdini, Magnini e Delogu i migliori

Altri contenuti sullo stesso argomento

ballando stelle 2025 quintaBallando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... tpi.it scrive

ballando stelle 2025 quintaBALLANDO CON LE STELLE 2025, 5a PUNTATA 25 OTTOBRE/ Diretta, eliminato: Magnini vola! E Maria Esposito… - Ballando con le stelle 2025: diretta ed eliminato della quinta puntata, ospite e ballerina per una notte l'attrice Maria Esposito ... ilsussidiario.net scrive

ballando stelle 2025 quintaBallando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre - Oggi, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Quinta