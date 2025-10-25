Ballando con le stelle 2025 | prima eliminazione e Maria Esposito protagonista
Rai 1, ore 21.30 – Il dance show condotto da Milly Carlucci torna con un nuovo appuntamento ricco di sfide, emozioni e spettacolo. Il cast di Vip continua a regalare esibizioni dal vivo sorprendenti e a raccontare storie personali che conquistano il pubblico a casa. Maria Esposito ballerina per una notte. Per la quinta puntata, a scendere in pista sarà Maria Esposito, attrice nota per il successo di Mare Fuori. L’occasione sarà anche un momento di promozione per il film Io sono Rosa Ricci, spin-off della celebre serie, presentato al Festival del Cinema di Roma. Maria si esibirà insieme a Luca Urso, ballerino internazionale e marito di Alessandra Tripoli, in una coreografia spettacolare che mescola paso doble e flamenco, promettendo un’esibizione intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
