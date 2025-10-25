Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata
, 25 ottobre. Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di stasera, 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nell'ultima puntata le coppie di Ballando con le stelle ci hanno tenuti col fiato sospeso… Cosa ci riserveranno questo sabato Scopritelo sabato, in diretta su Rai1, non mancate! - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di "Ballando con le Stelle" in onda sulla rete ammiraglia ieri sera ha ottenuto il 23,3% di share con 2 milioni 858 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 25 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni - 25 va in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025: chi sarà eliminato? Segnala superguidatv.it
Ballando con le stelle 2025, stasera Maria Esposito è la ballerina per una notte - Ecco cosa cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 25 ottobre 2025. Da msn.com
Anticipazioni Ballando con le stelle del 25 ottobre, Maria Esposito ballerina per una notte - Milly Carlucci conduce la nuova puntata di “Ballando con le stelle” e schiera Maria Esposito in pista. dilei.it scrive