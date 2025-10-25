Bagnaia torna a volare! Guarda la sua pole a Sepang

Francesco Bagnaia conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio della Malesia, nonostante sia dovuto passare dalla Q1. L’italiano della Ducati sfrutta al meglio un unico set di gomme morbide per firmare il miglior tempo e lasciarsi tutti alle spalle. Alex Márquez si ferma a soli 16 millesimi, mentre Franco Morbidelli completa la prima fila, tutta targata Ducati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

