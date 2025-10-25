Bagnaia torna a volare! Guarda la sua pole a Sepang
Francesco Bagnaia conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio della Malesia, nonostante sia dovuto passare dalla Q1. L’italiano della Ducati sfrutta al meglio un unico set di gomme morbide per firmare il miglior tempo e lasciarsi tutti alle spalle. Alex Márquez si ferma a soli 16 millesimi, mentre Franco Morbidelli completa la prima fila, tutta targata Ducati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bagnaia: "Nei test di Sepang andavo forte. Scelte diverse se tornassi indietro? No" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Bagnaia #MalaysianGP #Ducati - X Vai su X
Due furti in villa a Bagnaia, torna la paura Dalla zona sono arrivate segnalazioni che parlano di una banda di tre persone, che sarebbero stati visti in fuga vestiti di nero e incappucciati. Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia torna a volare! Guarda la sua pole a Sepang - Francesco Bagnaia conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio della Malesia, nonostante sia dovuto passare dalla Q1. Come scrive msn.com