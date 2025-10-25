Bagnaia ruggisce in Malesia Pecco ottiene la pole e vince la Sprint
L'italiano precede nella gara corta Alex Marquez e Aldeguer; 5° Morbidelli, 7° Bezzecchi. ROMA - Francesco Bagnaia (Ducati) domina la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota italiano ritrova la vittoria che mancava dal Giappone, cancellando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
