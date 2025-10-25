Bagnaia domina nella Sprint Race trionfo a Sepang con Ducati | Forse abbiamo capito la direzione
È stata una gara straordinaria per Bagnaia che ha ripreso confidenza con la sua moto grazie a qualche piccola modifica: "Oggi abbiamo modificato qualcosa. Non vi dico cosa è, anche perché non è che capisco del tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
MotoGP, Fermin Aldeguer domina la FP1 di Sepang e precede un ritrovato Bagnaia! 5° Bezzecchi - - X Vai su X
MotoGP: trionfo in solitaria per Raul Fernandez. Sul podio anche Di Giannantonio e Bezzecchi, Bagnaia a terra nel finale. Gara dominata dall’inizio alla fine da Raul Fernandez a Phillip Island. Lo spagnolo della Aprilia centra la sua prima, storica vittoria in - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia domina la sprint a Sepang davanti agli spagnoli, i complimenti di Dal'Igna - A completare il podio sono le Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer ... Si legge su tuttosport.com
MotoGp, Gp Malesia 2025: Bagnaia vince la Sprint Race dopo aver conquistato la pole position - Francesco Bagnaia continua a brillare nel Gran Premio di Malesia valido per il motomondiale MotoGP. Come scrive lapresse.it
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Forse abbiamo capito la direzione, ma resto cauto” - "Pecco" ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP della Malesia, ventesimo appuntamento del ... Segnala oasport.it