Bagnaia domina la Sprint del Gran Premio di Malesia Alex Marquez termina secondo

In questi minuti si è tenuta la Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGp, una corsa che ha dato segnali in vista della gara. Bella e importante vittoria per Pecco Bagnaia che vince la corsa Sprint nel Gran Premio di Malesia trascinando la Ducati e lanciando un grande messaggio a chi lo dava già per finito e lascia alle spalle Alex Marquez e Fermin Aldeguer, una scia di spagnoli con quest’ultimo che ha superato solo negli ultimi giri il connazionale Pedro Acosta. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Bagnaia show in Malesia, si concorre per il terzo posto in MotoGp. Pecco Bagnaia parte in pole e domina letteralmente la sprint, rispetto ai gran premi precedenti ha un altro ritmo e vince con diversi secondi di anticipo su Alex Marquez, ormai ad oltre due secondi e mezzo. 🔗 Leggi su Sportface.it