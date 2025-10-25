Baglioni sbarca al Maggio | Io Purcell per un giorno E la musica va dai piccoli

"Dove andiamo domenica per colazione?" "Ma al teatro del Maggio!". Dopo il successo delle passate edizioni riparte ’C’è musica e musica 2.0’, il ciclo di concerti nel weekend pensati per bambini, ragazzi, genitori e nonni, per un approccio spontaneo e divertente alla musica d’arte, merenda inclusa. Domani alle 11, in sala Mehta, il maestro Enrico Lombardi sale sul podio per riproporre la ’Guida del giovane all’Orchestra’ la famosa partitura che Benjamin Britten scrisse nel 1945 per insegnare ai ragazzi a riconoscere i timbri e i ruoli dei vari strumenti. Si basa su un tema di Henry Purcell che, ripreso da ogni sezione dell’orchestra, approda a una brillante fuga finale che riunisce tutti gli strumenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

