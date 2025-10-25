Azzurro il cielo sopra Pechino | la sannita Parziale conquista l’oro nella couple dance ai mondiali di pattinaggio artistico
Tempo di lettura: 2 minuti E’ azzurro il cielo sopra Pechino dove i 17enni Mariaclaudia Parziale e Matteo Di Nunzio hanno conquistato l’oro al World Skate Artistic Skating World Championships 2025, i Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle nella categoria junior specialità couple dance. La coppia ha preceduto i quotati Alessandro Grossi e Carlotta Bruzzi, il che la dice lunga sulla performance dei due atleti campani (Di Nunzio è di origine napoletane ed è tesserato con la A.S.D. Alusia ONLUS). Mariaclaudia Parziale, della Jolly Skate si allena al pattinodromo “ Castelluzzo” di Benevento ed a lei sono giunti anche i complimenti del sindaco Clemente Mastella, che l’aveva ricevuta poco prima della partenza per la Cina: “ Complimenti – ha scritto il primo cittadino sui social – alla nostra straordinaria Mariaclaudia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
