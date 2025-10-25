Azzano San Paolo muore dopo una caduta in Trentino Gli organi l’ultimo dono di Aldo
IL LUTTO. Rossi, 62 anni, si è spento venerdì 24 ottobre a seguito di un incidente con la carrozzina. «Solare e sorridente, pensava agli altri prima che a sè». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Azzano San Paolo, muore dopo una caduta in Trentino. Gli organi l’ultimo dono di Aldo - Quel giorno, il 28 settembre, Aldo Rossi «stava rientrando da un pranzo, era con un amico e con uno dei fratelli». Si legge su ecodibergamo.it