Azzano San Paolo muore dopo una caduta in Trentino Gli organi l’ultimo dono di Aldo

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. Rossi, 62 anni, si è spento venerdì 24 ottobre a seguito di un incidente con la carrozzina. «Solare e sorridente, pensava agli altri prima che a sè». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

azzano san paolo muore dopo una caduta in trentino gli organi l8217ultimo dono di aldo

© Ecodibergamo.it - Azzano San Paolo, muore dopo una caduta in Trentino. Gli organi l’ultimo dono di Aldo

Altre letture consigliate

azzano san paolo muoreAzzano San Paolo, muore dopo una caduta in Trentino. Gli organi l’ultimo dono di Aldo - Quel giorno, il 28 settembre, Aldo Rossi «stava rientrando da un pranzo, era con un amico e con uno dei fratelli». Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Azzano San Paolo Muore