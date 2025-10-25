Aversa blitz della Polizia e della LIPU contro il bracconaggio | liberati 22 cardellini rinchiusi in piccole gabbie
AVERSA. Operazione congiunta della Polizia di Stato di Caserta e dei volontari della LIPU di Napoli contro i crimini a danno della fauna protetta. La scorsa notte, gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme agli ambientalisti, hanno sorpreso un 62enne di Trentola Ducenta mentre praticava l’uccellagione, una delle forme più crudeli e vietate di caccia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
