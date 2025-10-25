Aversa blitz della Polizia e della LIPU contro il bracconaggio | liberati 22 cardellini rinchiusi in piccole gabbie

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVERSA. Operazione congiunta della Polizia di Stato di Caserta e dei volontari della LIPU di Napoli contro i crimini a danno della fauna protetta. La scorsa notte, gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme agli ambientalisti, hanno sorpreso un 62enne di Trentola Ducenta mentre praticava l’uccellagione, una delle forme più crudeli e vietate di caccia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa blitz della polizia e della lipu contro il bracconaggio liberati 22 cardellini rinchiusi in piccole gabbie

© Teleclubitalia.it - Aversa, blitz della Polizia e della LIPU contro il bracconaggio: liberati 22 cardellini rinchiusi in piccole gabbie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aversa blitz polizia lipuStop al bracconaggio: blitz ad Aversa della Polizia di Stato e della LIPU - Un intervento deciso contro i crimini sulla fauna protetta da parte della Polizia di Stato di Caserta e degli attivisti della LIPU di Napoli . Lo riporta ilpuntoamezzogiorno.it

aversa blitz polizia lipuAversa, blitz anti bracconaggio: 22 cardellini sequestrati, un uomo denunciato - Gli agenti del commissariato di Aversa, insieme ai volontari della Lega Italiana Protezione Uccelli, hanno individuato un cittadino italiano sorpreso a ... Come scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Aversa Blitz Polizia Lipu