Avengers | Doomsday Jeremy Renner commenta la sua assenza | Sono piuttosto impegnato!
L'interprete di Hawkeye ha parlato del film che segna il ritorno dei fratelli Russo nel MCU, spiegando perché non fa parte del cast. Jeremy Renner non farà parte del cast di Avengers: Doomsday e dell'avventura successiva dei supereroi della Marvel, Secret Wars, e l'attore ha commentato l'assenza di Hawkeye. L'interprete di Occhio di Falco, intervistato durante la sua partecipazione a The Breakfast Club Morning Show, non è sembrato particolarmente dispiaciuto o preoccupato per il mancato coinvolgimento del suo personaggio nel progetto. Renner non teme una sostituzione L'attore ha infatti confermato che non è tornato sul set nei panni di Clint Barton in occasione delle riprese del nuovo film diretto dai fratelli Russo perché è 'piuttosto impegnato'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
